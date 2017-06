De nieuwe plaat van Foo Fighters heet Concrete And Gold

Het nieuwe album van Foo Fighters, de opvolger van Sonic Highways uit 2014, had al een eerste single, Run. Nu is er ook een cover én een verschijningsdatum, 15 september.

Achter de knoppen zit producer Greg Kurstin. Kurstin werd dit jaar verkozen tot producer van het jaar op de Grammy Awards en won op dezelfde uitreiking nog drie beeldjes voor zijn werk met Adele. De band noemt het album eerder 'de Motörheadversie van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'.

Naast Run kregen ook enkele andere songs op Concrete And Gold al hun vuurdoop op de festivals waar de Foos deze zomer al speelden, zoals The Sky Is A Neigborhood en La Dee Da. Voor wie ze zelf wil horen: op zondag 2 juli sluit Foo Fighters Rock Werchter af.