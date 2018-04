De nieuwe plaat van Arctic Monkeys heeft een titel en een releasedatum

De nieuwe plaat van Arctic Monkeys heet Tranquility Base Hotel & Casino en komt uit op 11 mei. Dat heeft de band zelf bekendgemaakt met een kort, weinig zeggend filmpje op sociale media. Het wordt de zesde plaat van Arctic Monkeys en de opvolger van AM uit 2013.

Muziek is er nog niet, tenzij het fragmentje dat het filmpje begeleidt. De tracklist hebben Alex Turner en de zijnen al wel gelost.

01 Star Treatment

02 One Point Perspective

03 American Sports

04 Tranquility Base Hotel & Casino

05 Golden Trunks

06 Four Out of Five

07 The World's First Ever Monster Truck Front Flip

08 Science Fiction

09 She Looks Like Fun

10 Batphone

11 The Ultracheese