De gangstarap voorbij: TheColorGrey ontpopt zich in Trix tot de Vlaamse Craig David

Het gaat hard voor TheColorGrey. De 23-jarige Antwerpenaar - Will Michiels voor de vrienden - werd in een sneltempo gebombardeerd tot een vaste waarde in de Belgische hiphop. Hij is de neef en protegé van Woodie Smalls, maar nog zoveel meer dan dat: naast rapper is hij ook zanger, beatbakker én producer.

...