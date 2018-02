De fun, de hits, de hiphop: hoe rap de hitparades domineert

'Well, duh!' Zo reageerde Ross Scarano, vicedirecteur content bij het Amerikaanse Billboard, op de stelling van Time dat hiphop 'de sound van de mainstream' is geworden. 'Rap domineert al járen de Amerikaanse cultuur.'

Hij heeft natuurlijk gelijk. Van de eerste nummer-eenhit Rapper's Delight uit 1979 over de gangstarap van de nineties tot de pop/rap-cross-overs van begin jaren 2000: hiphop scheert al decennialang hoge toppen. Maar toch lijkt dat pas nu écht tot het grote publiek door te dringen. Met dank aan het internet, die plek waar Migos, Lil Uzi Vert, Cardi B, Post Malone en andere hippe hoppers die hier nauwelijks airplay krijgen de virale successen opstapelen.

Kijk naar de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst in de VS, en u zult merken dat zowat de helft wordt ingenomen door raptracks dan wel nummers met onmiskenbare hiphopinvloeden. Of sla er de line-up van het Amerikaanse Coachella op na. Dat gigafestival wordt dit jaar niet alleen geheadlined door Beyoncé, Eminem en The Weeknd - waar is de gitáár? - op de affiche staan de namen Migos, Post Malone, Cardi B, SZA en Miguel ook vetter gedrukt dan Kamasi Washington, King Krule of Chic.

Ook de cijfers liegen er niet om: in 2017 werd op Spotify 74 procent meer hiphop gestreamd dan het jaar ervoor, en Drake, The Weeknd en Kendrick Lamar behoorden vorig jaar tot de vijf populairste artiesten van het hele streamingplatform. Bovendien waren volgens statistiekenbureau Nielsen negen van de tien populairste songs in 2017 r&b- en hiphopnummers en wierp hiphop zich op als het meest geconsumeerde van alle muziekgenres.

En begin dit jaar werden zelfs de notoir conservatieve Grammy's, die een dikke tien jaar geleden nog zo goed als alle hiphop over het hoofd zagen, gedomineerd door rappers, van Jay Z, Kendrick Lamar en Childish Gambino tot - zij weer! - Migos, Lil Uzi Vert en Cardi B. Oké, uptown funker Bruno Mars kaapte uiteindelijk de meeste (en de belangrijkste) prijzen weg, maar de slokoppen wat het aantal nominaties betreft, waren wel hiphoppers. Terwijl andere jaren hooguit één rapper meedong naar een Grammy in de categorieën album of plaat van het jaar, waren dat er dit jaar telkens drie.

En kijk, de MIA's - de Belgische tegenhanger van de Grammy's, zo u wilt - hadden op de afgelopen editie evenzeer oog voor hiphop en aanverwante genres. De organisatie riep zelfs een geheel nieuwe categorie in het leven: die voor 'beste urban', waarin Coely het haalde van Roméo Elvis, Zwangere Guy en Brihang. Ook in België kan de mainstream dus niet langer voorbij aan de hiphop. Duh!