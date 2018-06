De festivalplaten van Zoey Hasselbank: 'Nooit gedacht dat ze in de Carré dat lied zouden kennen'

De dj: Sarah Moponami - Antwerp raised, Brussels based - speelde jarenlang de hipste tracks door aan bevriende dj's om dan te beseffen dat ze die evengoed zelf kon draaien. Als Zoey Hasselbank prijkte ze al op de affiche van Wecandance en Summerfestival en liet ze de decks draaien in de Carré, The Villa, Bloody Louis en Club 69. Ook het buitenland krijgt stilaan interesse. De set: Fire is Gold, 23 juni, 17.00-18.00 uur

De plaat waarmee ze opwarmt in de backstage

'Geen muziek voor de set', klinkt het resoluut. 'Ik ben dan supernerveus en kan dan amper geluid verdragen.' In de wagen op weg naar de club tolereert Hasselbank wel wat achtergrondmuziek, 'maar die moet zacht staan. Ik heb een playlist met rap en trap en eentje met meer rustige muziek. Welke ik kies, hangt af van mijn stemming.'

De plaat waarmee ze graag opent

Hasselbank heeft geen vast nummer om de vlam mee in de pijp te jagen, maar regelmatig haalt ze Gasolina van Daddy Yankee boven, een bommetje reggaeton van de man achter onder meer Despacito. 'Een veilige keuze als ik de mensen mee moet krijgen.'

De plaat die ze bovenhaalt als het publiek moeilijk mee te krijgen is

Maar wat als het daarmee niet lukt en het publiek een collectieve bad vibe day doormaakt? Dan moet Candy Shop van 50 Cent de meubelen redden. 'Je ziet de mensen denken: "Wat is dat alweer lang geleden!" Misschien is het net die nostalgie die er zo'n goed nummer van maakt.'

De meezinger

Uiteraard nodigen de 50 Centen en Kanyes van deze wereld ook uit om mee te zingen, maar bij wijze van eigenzinnige keuze gaat Hasselbank voor My Neck My Back, een nummer van de Amerikaanse rapster Khia.

Van onverwachte successen gesproken, zelf is Hasselbank er wel eens over verbaasd hoe snel een nummer furore maakt op de dansvloer. 'Afgelopen week draaide ik nog in de Carré en speelde ik Praise The Lord uit de nieuwe plaat van A$ap Rocky. Vooral voor mezelf eigenlijk, omdat ik dat toen graag wilde horen, maar ineens zag ik drie of vier mensen de hele tekst meerappen. Nooit gedacht dat iemand in de Carré dat nummer zou kennen, zeker omdat het toen nog maar twee weken uit was.'

De schuurschijf

Wanneer het kwik op de dansvloer de hoogte in mag en Gasolina al de revue is gepasseerd, kiest de dj voor Coño van Adje, Puri en Jhorrmountain, een staaltje nederhop met een tekst die het midden houdt tussen Nederlands en Spaans. 'Maakt niet uit welke taal je spreekt, dit nummer begrijpt iedereen', grijnst Hasselbank.

De plaat die ze graag in haar set zou verwerken, maar waarvan ze weet dat het niet kan

Hasselbank denkt even na. 'Wat ik kan draaien, hangt af van het publiek. Zolang ik niet weet hoe dat zich voelt, is het niet aan mij om te beslissen welke muziek wel of niet kan. En ik speel net graag op het onverwachte, op nummers die je niet ziet aankomen. Je weet nooit in welke vibe je het publiek kunt brengen.' Na even aandringen scrolt ze door haar afspeellijsten en komt ze op de proppen met Kuliko jana van Sauti Sol, een Keniaanse afropopband die voor het nummer een koor in de arm nam. 'Da's echt een kerklied', zegt Hasselbank, 'maar als ik ernaar luister, krijg ik instant kippenvel.'

De plaat waarmee ze graag afsluit

'Dat hangt opnieuw af van de mood waarin het publiek dan zit, maar meestal eindig ik met wat rustigere hiphop. Een nummer als Yikes bijvoorbeeld, uit de laatste plaat van Kanye West.' De meningen over ye zijn verdeeld, maar Hasselbank is fan. 'Als mens is hij het noorden kwijt, maar als artiest heeft hij een geweldig album gemaakt.'

De plaat waarmee ze 's nachts naar huis rijdt

Yeezy mag ook mee in de auto op weg naar huis, vertelt Hasselbank, maar ook Sabrina Claudio is een trouwe metgezel voor de terugrit. 'Ze noemen haar een fluisterzangeres. Wanneer ze zingt, hoor je bijna een engel.'

De plaat waarmee ze de volgende ochtend doorkomt

Eén ding mag duidelijk zijn: deze vrouw staat op en gaat slapen met fresh new hiphop. A$ap Rocky's Praise The Lord heeft niet alleen een plaatsje veroverd op de draaitafels, maar ontbijt ook mee. 'En on repeat', verzekert Hasselbank ons. 'Wat een prachtig lied!'