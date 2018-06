De festivalplaten van dj Konna: 'Ik stuur de mensen graag naar huis met een klassieker'

De dj: Mathijs Maes nam tijdens zijn studententijd al een vliegende start met een eigen avond in de Antwerpse club Ampère. De Limburger bleef hangen in de Koekenstad en is inmiddels graag gezien in Bar Helder, Kompass en op Studio Brussel, waar hij zijn passie voor house en de genres errond het afgelopen radioseizoen wekelijks deelde. De set: vrijdag 29 juni, Paradise City, 18.00-20.00 uur (samen met Hush Hefner), al is hij deze zomer ook te spotten op onder meer Borgerwood, Booty Rave en Pukkelpop.

Welke plaat zette je aan om zelf te gaan draaien?

MATHIJS MAES: De Engelse house- en dubstepproducer Joy Orbison is een van de dj's die bij mij het vuur aan de lont heeft gestoken, omdat hij met nummers als Hyph Mngo voor mij als eerste de oversteek maakte van dubstep en andere heel op de bas gerichte genres naar de rest van de dansmuziek. Dat ik hem een paar keer op Pukkelpop heb zien draaien, maakt het voor mij als Limburger alleen nog maar mooier.





Laat je vlak voor je optreden muziek toe in de backstage?

MAES: Ik probeer voor mijn set altijd zoveel mogelijk andere artiesten en bands te gaan checken. Op Pukkelpop ben ik al een keer tien minuten voor ik moest beginnen naar mijn podium gerusht omdat ik naar zoiets goeds aan het kijken was. Zo'n goede set inspireert me, en dat gevoel zit voor mij perfect in A Night To Remember van Shalamar, een oude discoplaat die zegt: mensen, we maken er een nacht van om nooit te vergeten. En ik smokkel héél graag disco in mijn sets!





Mag dat al meteen van in het begin zijn of open je liever met iets anders?

MAES: Ik heb geen vaste opener, maar start wel graag met een schone lei, zonder beats. Iets als Get On Up van Rick Wilhite, de houselegende uit Detroit, in de Theo Parrish' Late Dub. Vooral de opbouw is heel lekker. Een ideaal nummer om de vibe weer stil te leggen en vanaf nul aan mijn eigen verhaal te beginnen bouwen.

En wat als het daarmee niet lukt? Met welke plaat sleur jij je publiek door een moeilijk moment?

MAES: A Love Bizarre van Prince en Sheila E. De meeste mensen herkennen het nummer, maar soms kunnen jongeren er niet meteen een titel op plakken. Die combinatie maakt het gemakkelijk om de mensen los te krijgen. Zelf ben ik een heel grote Princefan. Het blijft in mijn ogen de beste muzikant die ooit geleefd. Dat zal hij ook altijd blijven, als je ziet hoe breed zijn muzikaal palet ging, van het bombastische Purple Rain tot een funknummer als dit.

Is er in jouw set ruimte voor meezingers?

MAES: Dat hangt ervan af, al zorgen sommige plaatjes die ik draai wel voor hetzelfde gevoel van verbondenheid als een meezinger. Promised Land van Joe Smooth bijvoorbeeld, nog altijd een van de belangrijkste houseplaten die ooit gemaakt is én een heel positieve track.





Met welke plaat laat jij de temperatuur op de dansvloer stijgen?

MAES: Echt schuren gebeurt er niet snel tijdens mijn sets, maar ik speel graag een beetje Afrikaanse muziek en dat doet het vaak goed bij de vrouwen. Een titel? No Woman No Party van de Zuid-Afrikaan Condry Ziqubu. Een waarheid als een koe, want als de dames niet dansen, doen de heren dat ook niet.





Welke guilty pleasure zou je stiekem graag in een set steken, ook al weet je dat het niet kan?

MAES: Eisbaer van Grauzone. Ooit komt dat ervan hoor, maar het juiste moment is nog niet aangebroken. Zo een plaat speel ik alleen maar tijdens een heel speciale set, tijdens een vakantie of zo. Ik ga al een paar jaar mee op skivakanties van Boardfever en op We Play House @ Snow, de sneeuwtrip van We Play Snow, het houselabel van Red D. Op skivakantie kan het allemaal wel eens wat losser en mag de foutere klassieker al wel eens gespeeld worden.





Met wat voor platen sluit jij je sets af?

MAES: Ik ben een heel grote voorstander van een goede klassieker op het einde van de avond. Twee weken geleden sloot ik in de Kompass in Gent nog af met Lena van 2 Belgen. Na twee uur vol veelal obscure tracks vind ik het gewoon leuk om de mensen met zo'n bom van een nummer naar huis te sturen. Da's instant geluk voor het publiek.





Heb je ook een soundtrack om af te koelen na je set?

MAES: Ik heb meestal nog een lange rit voor de boeg en jaag er vaak nog een heel album door. Moon Safari van Air is daar ideaal voor, en dan vooral het nummer Kelly Watch The Stars. Het perfecte nummer om onder de sterrenhemel naar huis te cruisen.

En hoe kom jij de volgende ochtend door?

MAES: Ik werk bij N.E.W.S. Records, het label dat onder meer de Texaanse psychsensatie Khruangbin distribueert. Hun laatste plaat Con Todo El Mundo vind ik echt geweldig. De ideale zondagnamiddagmuziek, zeker als de zon er effectief doorkomt.