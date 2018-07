De festivalplaten van dj-duo Curtis Alto: 'Drie minuten stilte voor de set'

De dj's: Mathias en David Roelandt combineren hun dj-booth met live-instrumenten en stoppen hun sets vol eigen nummers, remixes en mashups. Singles als Intimacy en Afraid werden radiohits, dj's als Oliver Heldens en The Chainsmokers werden fan. Dat laatste duo liet Curtis Alto zelfs al het voorprogramma draaien voor hun show in de Lotto Arena. De set: Tomorrowland, 21 juli (14:50-15:50 uur) en 27 juli (15:45-16:45 uur)

Welke muziek hebben jullie nodig om jezelf klaar te stomen voor een energieke set?

DAVID ROELANDT: Drie minuten stilte! Familie en vrienden zijn vlak voor de show wel nog welkom voor een babbeltje, maar voor de rest houden we het graag rustig.

Om er daarna keihard de beuk in te gooien?

ROELANDT: Onze opener is meestal een nummer van onszelf, al zou een groovy track als Stormy Love van de Amerikaanse houseproducer ZHU de klus ook wel kunnen klaren. De eerste song moet vooral de toon zetten voor de rest van de set. Wat de dj voor ons heeft gedraaid is op dat moment iets minder een prioriteit, 't gaat vooral om de vibe.





En wat als het publiek niet begint te dansen? Hebben jullie een noodnummer of een meezinger die het altijd doet?

ROELANDT: We spelen gewoon hoe we ons op dat moment voelen, en meestal zit die intuïtie wel goed. Klassieke meezingers draaien we niet meteen, al hebben we wel een voorliefde voor Boney M. We hebben hun muziek een hele tijd geleden per toeval ontdekt op YouTube en sindsdien zijn we er echt aan verslingerd. Dat gitaartje in Ma Baker jongens, héérlijk!





Is er tijdens jullie sets ruimte voor wat romantiek of het betere schuurwerk?

ROELANDT: Niet echt eigenlijk, maar we raden wel graag nog een YouTube-ontdekking aan: Jorja Smith, een Britse zangeres met een geweldig zwoele stem. Haar debuutplaat, die vorige maand uitkwam, is echt een aanrader.





Hebben jullie een guilty pleasure, een nummer dat je graag in je set zou smokkelen, maar waarvan je weet dat het niet kan?

ROELANDT: In the heat of the disco night van Arabesque, een Duitse discoband uit eind jaren 70. We hebben al een aantal vrienden laten kennismaken met het nummer die vooraf argwanend waren, maar het achteraf wél goed vonden. Mocht je je afvragen vanwaar je de zanglijn herkent: Fake Blood heeft ze gesampeld voor haar megahit I Think I Like.

Ik vermoed dat jullie een set graag afsluiten met eigen werk?

ROELANDT: Jep, en dan nog wat nagenieten met J Dilla's Workinonit op de achtergrond.





En met welke muziek rijden jullie 's nachts naar huis na een lange set?

ROELANDT: Ken je Lewis del Mar? Dat zijn twee gasten uit New York die indiepop spelen. Hun Wave(s) ga je echt goed vinden. Ideaal om helemaal ontspannen weer thuis te komen.





Blijven jullie de ochtend na het harde labeur even ontspannen?

ROELANDT: Met Nissim van The Gaslamp Killer lukt ons dat wel, als we niet te gefascineerd raken door de ruiter in de videoclip (lacht). Op zondagochtend mag het de Franse elektropop met Zwitserse roots van Vendredi sur Mer zijn.