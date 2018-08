De festivalplaten van dj Bobby Ewing: 'Plaatjes draaien, dat is pure psychologie'

DE DJ: samen met Frank 'Lars Capaldi' Somers en Adriaan 'Loveboat' Van den Hoof, dealt Jimmy Dewit - u mag ook Bobby Ewing zeggen - ook deze zomer weer tijdloze dansplaten aan gebruikers overal te lande. Hun sets op hun eigen tussenpodium van Rock Werchter zijn inmiddels legendarisch, net als hun passages op onder meer Marktrock en Tomorrowland. DE SET: Maanrock (25 augustus, 00.30-02.00 uur) is hun grootste afspraak van de volgende weken, maar de Galaxies staan ook in de dj-booths van onder meer Parkpop en de Bollekesfeesten.

Wie jou een beetje kent, zal niet verbaasd zijn dat je het draaivirus voor het eerst te pakken kreeg in Leuven.

JIMMY DEWIT: Ik ben begin jaren 90 beginnen draaien in de Apero, het eerste Leuvense café met een deftige dj-booth. Dé goeroe voor mij in die periode was King Rick, een legende in mijn stad die alles afwist van funk en soul. Van dj Stoy, steevast van de partij op de fuifjes die ik organiseerde, leerde ik alles door elkaar te draaien. De meeste dj's die zo eclectisch zijn, steken veel overbodige shit in hun sets, maar bij Stoy klopte het plaatje.

Als ik over mijn origins praat, moet ik ook Blue Monday van New Order vermelden. Ik hoorde dat nummer voor het eerst in 1982 op de Leuvense bierfeesten, aan de stand van de vrije radio. Eén keer die intro - rakketakketak takketakketak tak! - en ik wist dat ik dat nummer moest hebben. Ik dus op zoek, dertig jaar voor Shazam, tot mijn platenboer mij wist te vertellen dat dat geen singeltje was, maar een maxisingle. In mijn verbeelding werd het woord maxisingle een synoniem voor een plaatje dat enkel voor dj's werd uitgebracht.





Naar welke muziek, al dan niet op maxisingle, luisteren jullie voor de arbeid?

DEWIT: Wij zijn alle drie al zo vaak omgeven door geluid dat we het dan vooral rustig houden, ook omdat dat ons momentje is om de eerste twee of drie platen te kiezen. De tijd van platenbakken ordenen is voorbij en die van met platenbakken sleuren dus ook, maar dat betekent wel dat de keuze van dat eerste nummertje steeds moeilijker wordt.

Geef eens een goeie opener.

DEWIT: I Want You Back van The Jackson 5, maar dan in de Dimitri From Paris-remix. Niet alleen is Michael Jackson remixen langs de officiële weg normaal gezien onmogelijk, het is ook simpelweg een betere mix dan het origineel. Meer dan tien seconden van de intro heb je niet nodig om alle deuren van de hemel open te gooien.





Wat als de deuren dichtblijven? Is er een noodplan in de Galaxie?

DEWIT: De simpele waarheid is dat er geen passe-partout is om een publiek tot leven te wekken. Met paniekvoetbal spelen of lukraak een paar muzikale bommen achter elkaar droppen, kom je er sowieso niet. Muziek draaien waar je zelf heel enthousiast van wordt, kan wel helpen om ook je publiek mee te krijgen. Iedereen weet dat dj'en pure psychologie is.

We draaien bij wijze van spreken al duizend jaar, maar het gebeurt nog dat we het zelf niet meer weten. Onlangs mochten we nog in Geel spelen, vlak na de match België-Tunesië. Ideaal kader voor een stevig feestje, denk je dan, maar de mensen waren wel al van twee uur 's middags aan het drinken. De meeste waren dan ook redelijk kroket en hadden weinig zin om nog eens de benen los te gooien.

Welke meezingers halen vaak de setlist bij jullie?

DEWIT:Rhythm Is A Dancer, Pump Up The Jam en Africa van Toto zijn de beste voorbeelden, denk ik. Het was de afgelopen twee jaar heel geestig om de hype rond dat laatste nummer te zien groeien. Nog niet zo lang geleden begonnen mensen pas los te gaan bij het refrein, maar als je het vandaag oplegt, zie je de gezichten al opklaren bij de intro. De meeste mensen zingen dat nummer in de 'wowsjewee'-taal, als in 'wowsjeweeeeeeeee from youuuuuuu!' Met andere woorden: ze hebben geen idee wat ze zingen. Af en toe gooien we op dat moment de schuif eens dicht, altijd lachen.

Wat is jouw favoriete schuurschijf uit de Galaxiecollectie?

DEWIT:Sexual Healing van Marvin Gaye, al is dat ook een slow, een meezinger én een dansplaat tout court. Bovendien is dat nummer geschreven én opgenomen in Oostende en is het de beste track waarop de legendarische drummachine Roland 808 te horen is.





Wellicht een overbodige vraag, maar is er een plaat die je onmogelijk kan draaien, ook al zou je het heel graag willen?

DEWIT: Teach Your Children van Crosby, Stills & Nash zou het ideale nummer kunnen zijn voor een set overdag, inclusief een pintje in de hand, maar ik krijg het maar nergens in gesmokkeld. Sowieso komt het er deze zomer nog van. Ik geloof dat er voor elke gelegenheid een plaat is en omgekeerd. Want daar komt plaatjes draaien al jaren op aan: goede muziek op het juiste moment. Vinyl of mp3's, dat is een discussie die niemand op de dansvloer interesseert.





Met welke track gooien jullie de boeken dicht?

DEWIT: Op zomerfestivals doen we dat meestal met Love Is In The Air van John Paul Young. Afrikaan Beat van Kaempfert is ook een heerlijke afsluiter. Iedereen is instant gelukkig én vraagt zich af welk nummer het is. 'Dat van Kapitein Zeppos?' wordt me elke keer weer gevraagd. 'Nee, dat andere', is mijn antwoord. (lacht)

Met welke muziek reis je 's nachts naar huis?

DEWIT: Met Disintegration van The Cure, maar dan met een mooie vrouwenstem. Beach House, met andere woorden. (lacht) Ik luister constant naar die band: overdag, 's avonds, in de studio...





Is dat dan ook de groep die je na een vermoeiende set door the day after sleurt?

DEWIT: Ja, maar de laatste tijd doet Khruangbin dat ook. Ik heb de groep nog maar pas leren kennen, maar ze sloegen mij vanaf de eerste noot volledig kroket. Hun sound is psychedelisch, groovy en nog vanalles tegelijk, maar het blijft altijd zacht aan de oren. Als onze set een paar hoge hakken op een trouwfeest is, dan is Khruangbin het paar warme pantoffels voor de dag erna.