De festivalplaten van Asa Moto: 'Prince is de koning van de schuurschijf'

De dj's: Oliver Geerts en Gilles Noé doen op DeeWee, het label van Stephen en David Dewaele, producen en draaien ze elektronische muziek vol warme vibes. Eind vorige maand dropten ze fijn nieuw werk onder de naam Playtime. De set: Dour, 11 juli, 21.00-22.30 uur

Welke plaat deed jullie besluiten om zelf te draaien?

OLIVER GEERTS:Endtroducing van Dj Shadow, een album vol samples dat inmiddels een klassieker op zichzelf is geworden. Wanneer je dat als jonge muzikant voor het eerst hoort, wil je alleen maar weten hoe dat in godsnaam gemaakt is.





Draaien jullie muziek voor jullie zelf het podium op moeten?

GILLES NOË: Jep, iets als Fly Like an Eagle van Steve Miller Band. Dat nummer is niet alleen megawijs op zich, er hangt voor mij ook een jeugdherinnering aan vast. Ik was als kind verslingerd aan basketbal en aan de basketfilm Space Jam, met de Looney Tunes en Michael Jordan. Wanneer hij de gymzaal binnenwandelt, hoor je Fly Like an Eagle.





Wat moet een goede openingstrack voor jullie hebben?

NOË: Dat wisselt af, naargelang het tijdstip waarop we moeten spelen en wat onze voorganger heeft gespeeld. Als die alles kapotbeukt, gaan wij niet superzacht beginnen. (lacht)Little Fluffy Clouds van The Orb in de Cumulonimbus Mix is wel een goeie, omdat het een traag nummer is waarop je élk ander nummer kunt mixen en dat de aandacht trekt door die vreemde vocal.





Met welk nummer sleuren jullie je publiek door een moeilijk moment?

GEERTS: Onze eigen track Kifesh, die op onze ep staat. Dat nummer is al vijf jaar oud en is in die tijd zowat onze go-to-track geworden. Het is sowieso een van de meest dansbare nummers die we tot nu toe hebben gemaakt.





Is er in een Asa Moto-set ruimte voor een meezinger?

NOË: Niet echt, maar wel voor een klassieker van pakweg Hot Chocolate. Je ziet op alle grote festivals dat dj's steeds meer openstaan voor andere genres, niet alleen disco en funk, maar ook alle soorten wereldmuziek.





En laten jullie het betere schuurwerk toe?

GEERTS: De koning van de schuurschijf is Prince, zonder twijfel. Luister maar eens naar If I Was Your Girlfriend of vraag aan Bruno Mars waar hij de mosterd vandaan haalt. Alleen mijn mama is minder gemakkelijk te versieren: zij viel ooit in slaap bij een Princeconcert, tijdens een van 's mans lange gitaarsolo's. (lacht)





Met welke plaat - of welk soort plaat doen jullie graag de boeken dicht?

GEERTS: Met onze afsluiter willen wij zeggen: de nacht is mooi geweest, dit was het voor ons en veel meer valt er niet meer te draaien of te zeggen. Plastic Dreams van JayDee is de perfecte muzikale vertaling van die boodschap. Of iets van Donna Summer. Wat de dj na ons dan nog van plan is? Niet ons probleem. (lacht)





Staat er muziek op als jullie na de set huiswaarts rijden?

GEERTS:Recollections van Miles Davis. Voor mij een logische keuze, omdat ik jazz heb gestuurd, maar we zijn wel degelijk allebei gigafan. En zeker dat nummer: negentien minuten lang genieten.





Hoe komen jullie the day after door?

NOË: Mét muziek, dat staat vast. Goede vibes hebben we dan nodig en vaak komen die uit Brazilië. Van Jorge Ben bijvoorbeeld, een van de grootste popsterren van het land. We verstaan er geen woord van, maar geloven alles wat hij zingt.