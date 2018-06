De festivalmanak: 14 redenen om de volgende dagen uit uw tent te komen

Vrijdag 29 juni

De headliner

Damso het enfant terrible van de Brusselse rap, is er niet bij op het WK, maar wél op de festivals. U kunt zijn Macarena dansen op Couleur Café. Tous ensemble!

De geheimtip

Jayda G een 28-jarige Canadese die de term 'headphone hair' introduceerde - iets met krullen en véél conditioner - en op Paradise City seventiesdisco met Detroit-house en r&b zal blenden.





Zaterdag 30 juni

De headliner

Henrik Schwarz, Duits deephouseveteraan par excellence, komt helemaal live naar Paradise City. U toch ook?

De geheimtip

Juicy, een Brussels meidenduo dat het internet veroverde met koddige covers van hiphop- en r&b-klassiekers en nu eigen werk klaar heeft. Hoe sappig dat klinkt, ontdekt u op Couleur Café.





Zondag 1 juli

De headliner

Ed Sheeran, de boy next door van de pop, doet in zijn uppie de Werchterweide aan.

De geheimtip

Tristan op Gent Jazz. Isolde Van den Bulcke, zoals ze echt heet, is niet alleen mevrouw Lander Gyselinck, maar ook een van dé beloftes van de jazzy belpop.





Donderdag 5 juli

De headliner

Gorillaz heeft alweer een nieuwe plaat klaar, en die is béter dan Humanz (2017). Wedden dat hedendaagse hiphopheiland Vince Staples mee de aap zal komen uithangen op Rock Werchter?

De geheimtip

Eddy de Pretto, evenveel chansonnier als rapper, en terecht de nieuwe golden boy van de Franse pop. Wie hem al in de Botanique zag - hij stond er het jongste jaar twee keer - weet: à decouvrir, op de eerste dag van Les Ardentes.





Vrijdag 6 juli

De headliner

Snow Patrol? London Grammar? The Killers? Nee, voor het échte feestje op de tweede Werchterdag moet u bij Anderson Paak zijn, een funk soul brother die kan rappen, zingen én drummen, en dus met recht en rede top of the bill is in The Barn.

De geheimtip

Kandace Springs, een zangeres-pianiste uit Nashville, opgemerkt door Prince, gewild door Ghostface Killah en niet te missen op Gent Jazz.





Zaterdag 7 juli

De headliner

Orelsan, de Franse rapper die Stromae na een jarenlange retraite weer het podium op hielp, dit voorjaar in Vorst. Doet hij dat op Les Ardentes nog eens over?

De geheimtip

Jimothy Lacoste, ook op Les Ardentes, is een van dé Britse rappers van 2018 volgens streetwearblog Highsnobiety. Hij ging met zijn lowbudgetclips viraal op YouTube en is een soort Mike Skinner voor de millennialgeneratie.





Zondag 8 juli

De headliner

God is in the house op de laatste avond van Rock Werchter. Hij heet Nick Cave en doet het live nog altijd met evenveel bezieling als in zijn begindagen. Hijs u alvast in uw pak.

De geheimtip

Moonchild. Niet te verwarren met de gelijknamige gothband uit de late jaren tachtig, want dit trio maakt door Stevie Wonder, Tyler, the Creator en The Internet geprezen souljazz. Een gedroomde opener voor de slotdag van Gent Jazz.