De definitieve gids voor het ordenen van uw platenkast

Optie 1: gewoon niet.

Niet enkel een theoretische mogelijkheid. Er zijn mensen die hun platen niet rangschikken maar na beluistering op een willekeurige plek in de platenkast terugsteken. Of ook: gewoon plat op een hoop op de kast naast de platenspeler leggen, zonder ze zelfs maar in een binnenhoes te steken. Dat blijken dezelfde mensen te zijn die te lui zijn om de naald met de naaldhengel te beroeren en hun platen vastnemen met vingers óp het vinyl. Inderdaad: dan kunt u zich al even goed op Spotify abonneren en naar de playlist 'Acoustic Chill-Out' luisteren.

...