De comeback van Snow Patrol, de 'slechtste band ter wereld'

Snow Patrol maakt na zeven jaar stilte een comeback. Na frontman Gary Lightbody's geworstel met een depressie, verslavingen en een writer's block komt op 25 mei Wildness uit, hun zevende studioalbum. De eerste vier singles klinken alvast heel erg Snow Patrol. Niet iedereen is daar blij mee. 'I'll donate to put this band into space. I'll donate even more to leave them there', reageerde iemand op de spacy videoclip voor Life on Earth. Hij was niet de enige. 'Why does everybody hate Snow Patrol?' kopte The Guardian al in 2007. Elf jaar later lijkt er weinig veranderd.

