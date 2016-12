De carrière van George Michael in 10 essentiële nummers

1. Wake Me Up Before You Go-Go

George Michael begon zijn carrière als de songsmid van Wham!, het duo dat hij vormde met Andrew Ridgeley. Na een ietwat somber begin met songs als Young Guns trokken ze volop de kaart van de zomerse en energieke popmuziek. De beat komt vers van de drumcomputer, de dubbele go uit een kattenbelletje.

Voor onze reeks Quid de zomerhit? reconstrueerden we vorig jaar het verhaal achter Wake Me Up Before You Go-Go. Lees het hier.

2. Last Christmas

Michael bezet samen met zijn gemalin Mariah Carey voor eeuwig en altijd de Olympusberg van de goed foute kerstliederen.

3. Careless Whisper

Met een hartverscheurende saxofoonsolo en een scheutje conga plantte George Michael, toen nog lid van Wham!, de zaadjes van zijn solocarrière. Hij schreef het nummer op zijn zeventiende, samen met Wham!-collega Ridgeley.

4. I'm Your Man

Een jaar en een baard na Last Christmas slaat Michael een nieuwe, meer volwassen weg in. In 1996 zou hij het nummer nog eens opnemen, maar dan solo.

5. I Knew You Were Waiting For Me (met Aretha Franklin)

Zijn derde single, maar eerste hit én eerste Grammy Award in het post-Wham!-tijdperk, een duet met de Queen of Soul. In de videoclip herken je ook Marvin Gaye. In zijn biografie Bare vertelde Michael dat hij bloednerveus was om met Franklin te zingen: 'Ik wist dat Aretha de melodie zou nemen en hem breed zou laten uitwaaieren. Ik probeerde het simpel te houden.'

6. I Want Your Sex

De clip, met een naakte - of alleszins naakt lijkende - Kathy Jeung, toen de vriendin van George Michael, werd op MTV enkel 's nachts getoond. Bizar, want het nummer gaat net over monogamie. Voor de liefhebbers: er bestaan versies van negen en dertien minuten.

7. Faith

De titeltrack en tweede single - de eerste was I Want Your Sex - van Michaels eerste soloalbum.

8. Freedom! '90

Niet te verwarren met Freedom, een hit van Wham! uit 1984.

9. Don't Let The Sun Go Down On Me (met Elton John)

Oorspronkelijk was het een nummer van Elton John, maar de duetversie oversteeg het origineel al vanaf de eerste uitvoering, op Live Aid in 1985.

10. Outside

Toen de politie hem in 1998 betrapte op seks in een openbaar toilet, was dit volgens kenners en fans Michaels reactie. De video begint als een parodie op oude Duitse porno en mondt uit in twee mannelijke politieagenten die elkaar kussen. Qua middelvinger naar de goegemeente kan dat tellen.