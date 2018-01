De Belg die voor de BBC de muzikale toekomst mocht voorspellen: 'Dit is te veel gericht op 14-jarigen'

Zijn we binnen een jaar allemaal gek van Pale Waves, Khalid of Sigrid? De BBC gelooft van wel. In het panel dat de omroep samenstelde om haar Sound of 2018 te bepalen, zat één Belg, Jarri Van der Haegen. Met hem lichten we de top 5 van de poll door.