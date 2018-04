David Byrne, WWWater en Selah Sue komen naar Gent Jazz

De afgelopen weken vulde Gent Jazz zijn affiche al royaal met grote namen uit de jazz en omliggende genres, van Tom Jones over Brad Mehldau en The Roots. Nu heeft het festival ook de headliner van de openingsdag gelost: David Byrne, ooit bezieler van Talking Heads, maar nu soloartiest. Dit jaar bracht hij nog American Utopia uit, zijn eerste soloplaat in veertien jaar tijd.

Byrne krijgt boeiend, Belgisch gezelschap, te beginnen met WWWater. Het project van Charlotte Adigéry trekt op dit moment Europa rond als voorprogramma van de Schotse buzzband Young Fathers. Ook de Belgische funkateers van JtotheC zijn die dag te zien op Gent Jazz.

Ook zondag 8 juli, de slotdag waarvoor The Roots hun komst al bevestigden, kreeg een extra shot interessante Belgische muziek. Zo treedt Selah Sue er dan op met fonkelnieuw werk na een rustpauze en is ook Blackwave. op het appel, het Antwerpse hiphopduo dat stilaan een patent heeft op funky hiphop.

Het voorlopige programma van Gent Jazz 29 JUNI 2018: David Byrne, WWWater, JTOTHEC 1 JULI 2018: Melanie De Biasio 3 JULI 2018: Tom Jones, Lady Linn & Her Magnificent Bigband 5 JULI 2018: Hudson, Chico Freeman Plus+tet, Brad Mehldau Trio, Nathalie Loriers Trio, Too Noisy Fish, Sal La Rocca Quartet 6 JULI 2018: Paolo Conte, Kandace Springs, Jef Neve 'Spirit Control', Igor Gehenot's DELTA, Isolde XL, Bart Defoort Quintet 7 JULI 2018: Pharoah Sanders Quartet with special guest Nicolas Payton, Vijay Iyer Sextet, Jason Moran and the Bandwagon, FUNDAMENT, Dan Weiss Starebaby: Metal Jazz, Ambrose Akinmusire 8 JULI 2018: The Roots, Selah Sue, Blackwave.

Tickets zijn te koop via de website van Gent Jazz of via Fnac.