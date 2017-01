Dave Eggers lanceert lijst met 1000 protestsongs tegen 1000 dagen president Trump

De Amerikaanse schrijver Dave Eggers is geen fan van Donald Trump. Vóór de verkiezing tot Trump als president van de VS vertelde hij in een interview met Knack: 'Als hij verkozen wordt, verhuis ik naar België.'

Hij startte destijds met het project 30 Days, 30 Songs, een website waarop hij tijdens de laatste dertig dagen voor de verkiezingen elke dag een anti-Trumplied uitbracht. Grote namen als Death Cab for Cutie, Aimee Man, Franz Ferdinand, Moby en R.E.M verleenden hun medewerking. Een fijne lijst om te luisteren, maar het kon niet voorkomen dat Donald Trump ondertussen toch echt officieel de 45e president van de VS is geworden.

De schrijver van Wat is de wat en De Cirkel is niet van plan om zich daar zomaar bij neer te leggen en is begonnen met een nieuw, nog veel ambitieuzer project: 1000 Days, 1000 Songs. Gedurende de volledige vier jaar van Trumps ambtstermijn gaat Eggers iedere werkdag een nieuw protestlied op de lijst delen.

Trump had heel wat moeite om artiesten te vinden die zijn inauguratie feestelijk wilden inkleden - verder dan Three Doors Down en Toby Keith kwam hij uiteindelijk niet -, Dave Eggers heeft het er een stuk makkelijker mee om bands te vinden die hun songs willen delen op zijn platform.

Een live versie van 'It's the End of the World As We Know It' van R.E.M. trapt de lijst af. Dave Eggers: "Het Witte Huis dat we de afgelopen acht jaar kenden - een Huis van insluiting, compassie, intellectuele gestrengheid en vooruitgang - is weg. Maar het is niet het einde van de wereld. Het is het begin van een strijd. Nee, we voelen ons niet goed, maar we kunnen ons geïnspireerd voelen om in actie te komen. Radeloosheid zal de miljoenen mensen die nu kwetsbaar worden niet helpen. Tijd om aan het werk te gaan."