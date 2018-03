D'Angelo komt deze zomer naar Couleur Café

Op de affiche van Couleur Café 2018 stonden al heel wat fraaie artiesten, zoals Gregory Porter, Ziggy Marley, Selah Sue, Angèle, Damso en Ibeyi. Nu voegt de organisatie daar ook nog D'Angelo aan toe. De grondlegger van de neo-soul speelt op 30 juni, de tweede van drie festivaldagen.

D'Angelo brak door met Brown Sugar, zijn debuutplaat waarmee hij in één moeite door een soulrevival ontketende. 'Niemand heeft de laatste jaren gedaan voor de soul wat hij heeft gepresteerd', zei Will Michiels, beter bekend als TheColorGrey daar eind vorig jaar over in onze reeks over nieuwe classic albums. De laatste jaren - in 2014 bracht hij onverwacht de plaat Black Messiah uit - stond hij onder meer op Gent Jazz, op Les Ardentes en in Vorst Nationaal.

De ticketverkoop voor Couleur Café 2018 is inmiddels gestart. Tickets en info vindt u hier.