Cultgroep Ugly Papas speelt weer samen: check hier de nieuwe single Drunken Indians

In de jaren 90 maakte Ugly Papas, de band rond zanger Luc Dufourmont en gitarist Dr. Dekerpel, furore met furieuze bluesrock en psychedelica. Op een korte reünie na in 2006 is het sinds 1997 stil rond de formatie, die in 1990 de finale van Humo's Rock Rally haalde.

Nu houdt de band eind september een eenmalig reünieconcert, op vraag van de fans. Enkele bekende exemplaren, zoals Mauro Pawlowski en Tim Vanhamel, zullen ook mee op het podium staan. Bij het concert hoort het album Atomium Pluto - een liveplaat die jaren op de plank heeft gelegen en nu eindelijk is afgewerkt - en een verse single, Drunken Indians. 'Het gaat over voodoo', zegt Dr. Dekerpel aan Knack Focus. 'Het nummer klinkt volgens ons heel actueel, ook vandaag.'

Bij het nummer hoort ook een clip, met oude beelden, maar ook opnames van hun reünietournee in 2006. Die clip kunt u hierboven checken, exclusief op KnackFocus.be.

Lees hier meer over de Ugly Papas-reünie: 'Het enthousiasme onder ons vijven is groot.'