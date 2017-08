CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

21-25 augustus: Boterhammen in het park (Brussel)

Boterhammen in het park, het festival waarmee de Ancienne Belgique de zomermaanden opvult, is zo helder als pompwater: elke middag een goed optreden op de kiosk in het Brusselse Warandepark. Raymond Van het Groenewoud opent de debatten, de dag erna is het aan Stefan Dixon en Pieter Embrechts. Woensdag treedt eerst volkszanger Wally op, waarna een uitgelezen kransje dames zich waagt aan het repertoire van Dr. P. Zwangere Guy en Ertebrekers mogen op donderdag uw lunchpauze opvrolijken, Stephanie Struijk en De Mens sluiten de dag erna af.

25-27 augustus: Maanrock (Mechelen)

De Maneblussers mogen traditioneel ook meehelpen om het festivalseizoen uit te doven. Theater, dans en familie-acts staan er broederlijk naast muzikale acts van allerlei pluimage. Een selectie waarvoor wij graag Mechelen ingeven in onze gps: Dvtch Norris, Equal Idiots, Safi, Michael Midnight, André Brasseur, Fleddy Melculy en Stubru-platenruiter Jeroen Delodder.

26-27 augustus: PLAN B (Bekegem)

Vaak blijft kunst te vaak iets voor een select publiek in de grote steden, vinden de mensen achter Plan B. Ze willen dit omzeilen door jonge, beloftevolle artiesten een residentie aan te bieden in Bekegem. In die West-Vlaamse nederzetting maken ze een week lang kunst, al dialogerend met de omgeving. Vorig jaar streek onder meer Amatorskizangeres Inne Eysermans neer in Bekegem.

26 augustus: Hestival (Heist-op-den-Berg)

Op nauwelijks 20 kilometer van Maanrock staat dit weekend nog een gratis festival te pronken met een fraaie, Belgische line-up: Compact Disk Dummies, Jacle Bow, Clement Peerens Explosition, Woodie Smalls én een deejayset van Tom Barman.

27 augustus: Cultuurmarkt (Antwerpen)

De zomer, dat dure reis- en festivalseizoen vol spotgoedkope festivals en filmavonden, is bijna ten einde. Maar welke cultuur is in het najaar uw centen waard? Dat kunt u zelf uitmaken op de Cultuurmarkt, waar bijna 170 instellingen hun voorstellingen aan 160.000 bezoekers proberen te verkopen. Een selectie maken is onmogelijk, het enige wat we kunnen zeggen is dat u in Antwerpen van waanzinnig veel theater, muziek, expo's en dansvoorstellingen kunt proeven