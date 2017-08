CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

14-18 augustus: Cinema Cabrio (Schoten)

Menig cinefiel ziet door het bos van zomerse filmavonden het scherm niet meer, maar toch vallen die in Schoten op. Dat heeft alles te maken met het decor. De films worden met name gespeeld in de schaduw van het plaatselijke kasteel, vandaag een cultureel centrum, en bij regenweer is het ín het kasteel te doen. Gaan onder meer onder de projector: Oscarknaller La La Land, Erik Van Looys De Premier en Hidden Figures.

18-19 augustus: Herbakkersfestival (Eeklo)

Met onder meer Dans Dans en Altin Gun kenden de Herbakkersfeesten afgelopen weekend een mooi begin, maar ook het tweede luik ziet er goed uit. Een aantal internationale topacts uit lang vervlogen tijden, denk Primordial en Fischer-Z, staan op het podium met schoon Belgische gerief, zoals Wolf Banes, Freaky Age en Zornik.

19 augustus: Als de zonne zakt (Gent)

Vier zomeravonden lang maakt Bar Bricolage, in samenwerking met Gentse Feestjes, ruimte voor intieme concertavonden. Begin deze maand was Yuko aan zet, deze week is het aan zangeres Chantal Acda. Met haar laatste album, het prachtige Bounce Back, heeft ze ruim voldoende materiaal voor een prachtige avond. Nog meer wegdroompop? De jonge band Yesterday voorziet volgaarne in uw behoeften.

19-20 augustus: Moment (Diksmuide)

Dat het festival Stad Onderstroom fijne muzikale ontdekkingen biedt, schreven we al in een eerdere Costa Nada, maar ook voor de kunstliefhebbers is het de moeite waard om eens naar Diksmuide af te zakken. Nog één keer kun je er de oude limonadefabriek bezoeken, die in het najaar tegen de vlakte gaat. Twaalf kunstenaars pakten het gebouw aan en lieten zich inspireren tot limonadeplassen, tekeningen van landschappen die je vanuit de fabriek kunt zien en eetbordentorens.

