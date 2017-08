CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

11-12 augustus Wilrock (Wilrijk)

Wie de affiche van Wilrock ziet, maalt niet meer om de woordspeling. De hiphoppers kunnen genieten van Dvtch Norris en Zwartwerk. Voor de liefhebbers van het betere gitaarwerk spelen Steak Number Eight en Bizkit Park ten dans, of ten moshpit zo u wil. Het optreden van die laatste band, een tributegroep voor Limp Bizkit en Linkin Park, wordt ongetwijfeld een groots moment, zo vlak na het overlijden van Chester Bennington.

11-20 augustus: Tijdgeest (Tongeren)

In het Limburgse Tongeren loopt het kunstenfestival MoMeNT, met de tijd als centraal thema. Daar hoort geen stadsdichter of -kunstenaar bij, maar een TIJDgeest. Schrijver Jeroen Olyslaegers krijgt de eer en neemt zijn intrek in een pand in de Maastrichterstraat. Iedereen die wil, mag zomaar binnenstappen en met Olyslaegers in gesprek gaan. Verken het programma van MoMeNT gerust verder, want tot eind oktober zijn er nog massa's muziek en theater te spotten.

12-13 augustus: Half Oogst (Leuven)

Sinds STUK zich enkele jaren geleden heruitvond, trekt het Leuvense kunstencentrum resoluut de danskaart. De rest van de Stellastad trekt die nu al voor het tweede jaar op rij lustig mee. Op het Ladeuzeplein heerst de urbancultuur, met dansperformances en graffiti. Op het Hogeschoolplein zijn de dj's aan zet met een mix van hiphop en soul. 's Avonds zijn er optredens van onder meer Kelis, Compact Disc Dummies, Level 42 en Roots Manuva. Alors on danse!