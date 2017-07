CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

Vanaf 2 augustus: Cinema Urbana (Antwerpen)

'Gratis topfilms aan de Schelde' is al jaren de slagzin van Cinema Urbana. Wie wil zitten, moet een stoel meebrengen. Voor wie liever ligt, zijn er tapijten. En tijdens de pauze is er verse soep.

Het programma loopt nog tot 26 augustus. De openers? Manchester By The Sea (2 augustus), Hell Or High Water (3 augustus), The Wolfpack (4 augustus) en Foxcatcher (5 augustus).

Meer info vindt u hier. De rest van Knack Focus' zomerfilmtips vindt u hier.

Vanaf 4 augustus: zomerfilms (Aalst)

Kunstencentrum Netwerk organiseert deze zomer in samenwerking met Stad Aalst een reeks openluchtfilmavonden op de Houtkaai. Op het programma staan films als The Lost City of Z (4 augustus), Toni Erdmann (5 augustus) en Whiplash (6 augustus), telkens in combinatie met een interessante Belgische kortfilm, én lokaal muzikaal talent.

Meer info vindt u hier.

4-5 augustus: Absolutely Free Festival (Genk)

Voor het tiende jaar worden de terreinen van C-Mine ingepalmd voor een gezellig familiefestival. Er is meer dan genoeg lekkers naast het podium, onder meer voorzien door Genkse restaurants, maar ook voldoende muzikale hapjes: Whispering Sons, Hypochristmutreefuzz, Rhinos Are People Too, El Yunque, Six Hands... en dan zijn er nog buitenlandse lekkernijen zoals de Duitsers van The Notwist en de geschifte psychrockers King Khan and the Shrines.

Meer info vindt u hier.

4-5 augustus: Dijlefeesten (Mechelen)

Hypochristmutreefuzz en Rhinos Are People Too hebben een druk weekend voor de boeg, want ook op dit stadsfestival in Mechelen tekenen ze present. Verder staan Flying Horseman , de live altijd straffe formatie rond Bert Dockx, en het compleet geschifte Kenji Minogue op de affiche.

Meer info vindt u hier.

4-5 augustus: Moods! (Brugge)

Er passeerde deze vakantie al heel wat schoon volk in de Brugse binnenstad, van Chantal Acda tot Admiral Freebee. Toch heeft Moods! nog genoeg argumenten om u ook dit weekend naar het Venetië van het noorden te krijgen. Vrijdag mogen bluesman C.W. Stoneking en Hammondbaas André Brasseur de laatste restjes werkweek uit uw brein spelen. Een dag later is het de beurt aan Black Flower, de band rond saxofonist Nathan Daems, en Balkan Beat Box.