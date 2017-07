CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

25 juli: Puoane - Pierreux (Gent)

De mensen van de Hot Club hebben geen zomervakantie nodig om met gratis jazzconcerten te strooien. Maar toch, voor een duo-concert van zangeres Tutu Puoane en haar halve trouwboek, pianist Ewout Pierreux (Rebirth::Collective), breken we graag een lans.

27-30 juli: Sfinks Mixed (Boechout)

Duurzaam, exotisch en op maat van families. Zo onderscheidt Sfinks zich al meer dan veertig jaar in het Belgische festivallandschap. Dit jaar is het uitkijken naar Seun Kuti, zoon van Fela. Hij brengt Egypt 80, de legendarische van zijn overleden pa, mee. Wally, bekend van Tourist LeMC's Horizon, is er ook bij, net als Boef, de man van de oorwurm Habiba, én de Buena Vista Social Club.

27 juli: Helden in het park (Eeklo)

Vier donderdagen achter elkaar verwent muziekclub N9 de liefhebbers van zuiderse muziekjes. Op het openingsconcert heerst de reggae met Twinkle Brothers, die al 55 jaar optreden met een mix tussen reggae en alles wat er maar enigszins bij past. Collieman is dan weer talent van eigen bodem, die na enkele jaren bij onder meer Uberdope weer onder eigen vlag vaart.

28-29 juli: Dionyss (Sint-Denijs-Westrem)

Al tien jaar probeert de organisatie van Dionyss de vinger aan de pols van de Belgische muziek te houden. Met Glints, Zwangere Guy en WWWater in de line-up lijkt dat ook dit jaar te gaan lukken. Ook Viva La Fête, Lee Anderson en De Piepkes - Roland, Sioen en Pieter-Jan De Smet die kindermuziek maken, komen afgezakt.