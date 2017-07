CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

17-22 juli: Kneistival (Knokke-Heist)

Zes avonden achter elkaar wordt het Heldenplein in Knokke-Heist ingepalmd door een line-up waar zelfs de zeemeeuwen hun kopjes goedkeurend voor op en neer schudden. Spelen er onder meer: een flinke portie uit De Nieuwe Lichting (Equal Idiots, Amongster, St. Grandson én Tout Va Bien), de Nederlandse rockers van Jett Rebel, oude belpoprotten Stijn Meuris en Admiral Freebee én, als kers op de taart, George Beaker ft. The Reservoir Dogs Band. Wedden dat ze u zullen inpakken in hun little green bag.

17-23 juli: Gentse Feesten (Gent)

Het gezellige partijtje in de achtertuin van Daniël Termont speelde vorige week al een hoofdrol in Costa Nada, maar ook deze week is er schoon cultureel gerief te checken in elke hoek van de Arteveldestad. Een selectie uit het programma is als je favoriete zandkorrel selecteren, maar wij raden toch zaterdag 22 juli aan. Tussen boottochten, circus en caféconcerten vonden we namelijk Balthazarafsplitsing Zimmerman, West-Vlaamse raphoop Brihang, het dromerige Krankland, de Nederlandse professionele melancholicus Spinvis en tributeband U2be. Of de surrogaat-Bono met dienst evenveel streken heeft als de echte , mag u zelf uitmaken.

18 juli: Slade (Ieper)

Uit welk hellhole komt Slade nog gekropen, en wat doen ze in Ieper? Geef toe, u hebt het gedacht bij het lezen van bovenstaande titel. Blijkbaar treedt de glamrockband ook na meer dan zestig jaar nog steeds op én doen ze dat niet al te slecht. De grootte van de podia waarop Slade speelt, is niet meer wat ze geweest is, maar afgaande op het YouTube-bewijs vliegen de heren nog altijd even snedig als vroeger in klassiekers als Mama Weer All Crazy Now en Cum On Feel The Noize.

19 juli: musea (Antwerpen)

In elke stad zijn er wel een aantal musea die regelmatig de deuren gratis opengooien, maar 't Stad heeft wel een heel mooie selectie. Zowel het Middelheimmuseum, het MAS, het Plantin-Moretusmuseum als het Red Star Linemuseum zijn elke woensdag gratis te bezoeken. Waarom nu? In volle zomer is het nog leuker om langs de standbeelden in Middelheim te flaneren én rond het MAS loopt de fijne Stadsfotograafexpo met vijftien bekende en minder bekende fotografen.