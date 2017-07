CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

10 juli: Stad Onderstroom (Diksmuide)

Als wij u naar Diksmuide sturen, is de fijne muziekclub 4AD daarvan meestal de oorzaak. Deze zomer organiseert de club een reeks concerten onder de titel Stad Onderstroom. Staan er maandag op het podium: BARST en Hypochristmutreefuzz. Het eerste is een bende sfeer- en lawaaimakers voor liefhebbers van Godspeed You! Black Emperor. Van het tweede moet u vooral de fuzz onthouden, want het kwintet is een van de hipste exponenten van de bloeiende Belgische noiserockscene. Oordoppen in en vegen!

15 juli: Crisisfestival (Eeklo)

Verstandig programmeren met één oog op de toekomst en één oog op de rest: zo bieden ze in Eeklo sinds 2009 de crisis het hoofd. Jan De Smet, ook zonder de rest van De Nieuwe Snaar een begenadigd verteller en multi-instrumentalist, opent de debatten. Daarna is het jong geweld wat de klok slaat, met onder meer Jacle Bow, The Lighthouse en High Hi.

15 juli: Dark Star x STADT (Leuven)

Twijfelen tussen een muziekavondje of een filmscreening? Niet nodig deze week. Cinema ZED draait Dark Star, de debuutfilm van horrorlegende John Carpenter. Bij een spacy film hoort een spacy soundtrack en daarvoor zorgt STADT, het krautrockproject van jazzcats Fulco Ottervanger, Simon en Frederik Segers en Joris Cool.

14-15-16 juli: Gentse Feesten (Gent)

Het hoogtepunt van de zomer voor de cheap-ass cultuurliefhebber. Het begint vrijdag alvast mooi, met Baloji, Hydrogen Sea, Rhinos Are People Too en El Yunque op de affiche. Ook zondag is een aanrader, want dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken naar La Jungle, High Hi, The Girl Who Cried Wolf en Jonas Winterland.

