CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

3 juli: Kamal Kharmach (Merksem)

Antwerpenaars en Limburgers kennen ongetwijfeld de evenementen die regionale zenders RTV (Kempen) ATV (Antwerpen) en TVL (Limburg) organiseren. Telkens komt er een comedian of verteller spelen op een bijzondere plek en het enige wat u moet voorzien, is iets om op te zitten. Aanstormende grapjas en De drie wijzen-videoreporter Kamal Kharmach trapt de ATV-reeks af met zijn eigen show, maar de volgende maanden spelen ook nog An Nelissen, Nigel Williams, Jan De Smet, Jens Dendoncker en vele anderen op locaties overal in de provincies Antwerpen en Limburg.

Meer info vindt u hier (ATV), hier (RTV) en hier (TVL).

6 juli: Film op het strand (Oostende)

Altijd al eens films willen kijken met beide voetjes in het zand? Het kan deze zomer in de koningin der badsteden. De eerste editie van deze zomer opent met de kinderfilm Sing, over een koala die in de problemen komt wanneer hij een zangwedstrijd georganiseerd. Daarna is het aan Rintje, een film over een ondeugend hondje dat ook weleens op Ketnet opduikt. De hoofdbrok heet Florence Foster Jenkins, het waargebeurd verhaal over een afschuwelijk zingende operazangeres waarvoor Meryl Streep een van haar vele Oscarnominaties kreeg.

Meer info vindt u hier. De rest van Knack Focus' zomerfilmtips vindt u hier.

6 juli: Meuris op Parkpop (Mechelen)

Elke donderdagavond van de zomer is het van gratis muziek in Mechelen. Vorige week beten Buscemi & Squadra Bossa de spits af, deze week is het aan Stijn Meuris. De eeuwig scherpe Limburger speelt vers werk à la Oud links, maar voorziet u ook ruimschoots van Noordkaap- en Monzaclassics. Zelfs Ik hou van u, al pleegt hij dat akoestisch te spelen in de foyer of aan de merchandisestand.

Meer info vindt u hier.

7 juli: Beleuvenissen (Leuven)

Drie vrijdagen lang worden de Leuvense pleinen ingepalmd door gratis livemuziek. De eerste portie van het drieluik oogt alvast jong en talentvol, met Jacle Bow, The Lighthouse en Milo Meskens. Voor de nostalgici is het uitkijken naar The Bootleg Beatles. De dj-decks zijn in de handen van Mensch erger je niet en vooral Discobaar A Moeder. De kernwoorden bij dat laatste duo, straight outta 't Stad, zijn eclectisme, flamingo's en vermenigvuldigeuh!

Meer info vindt u hier.

Nog tot 6 augustus: Fifty Shades of Flemish Art (Gent)

U hebt nog wel even tijd om deze fijne expo te bezoeken, maar de tip past goed in aanloop naar de Vlaamse feestdag. In de Francis Maere Fine Arts Gallery kunt u namelijk door de Vlaamse schilderkunst tussen 1800 en 1930 lopen. Het pronkstuk is De vlasoogst, een schilderij van impressionist Emile Claus dat voor de eerste keer wordt tentoongesteld.