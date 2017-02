We Are Open, dag 1: een blik in de glazen bol van de belpop

Een jaar geleden was Bazart slechts een van de dertig namen op de affiche van het tweedaagse showcasefestival We Are Open in Trix, drie maanden later verkochten ze de AB uit. Welke Belg zijn stempel op 2017 zal zetten? Na de openingsdag zetten we ons geld op de volgende vijf artiesten.