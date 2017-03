Tjens Matic in de ABClub: Een overkokende heksenketel

Drie minuten. Dat was de tijd die Arno nodig had om de ABClub uit te verkopen, toen bekend raakte dat hij er een set zou spelen met uitsluitend nummers uit de tijd toen hij nog een achternaam had. Hoge verwachtingen? You bet. En ja, 's mans concert met Tjens Matic was zijn spannendste sinds tijden.