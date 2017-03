The xx in Vorst Nationaal: de contouren zijn scherper geworden

Iedere generatie heeft haar helden en die van het jonge volkje heten vandaag The xx. Tijdens het eerste van zijn twee uitverkochte shows in Vorst Nationaal werd het Londense trio op een ovatie getrakteerd zoals we er al lang geen meer hadden gehoord. Want verstild is luid en broos is cool.