The War on Drugs op Pukkelpop: een diepe duik voor fijnproevers

Soms kan een dak een wereld van verschil maken. Dat moest The War on Drugs tot zijn scha en schande ondervinden als headliner op het hoofdpodium tijdens de eerste festivaldag. De groep van zanger-gitarist Adam Granduciel is de jongste jaren zo groot geworden dat ze met gemak de Lotto Arena uitverkoopt - hun eerste Sportpaleisconcert werd aangekondigd op de dag van hun Pukkelpop-set - maar de samenhorigheid die ontstaat onder toeschouwers die dezelfde ruimte delen, was in Kiewit een beetje zoek. Het gezelschap uit Philadelphia moest dus zijn ding doen voor een halflege wei. Dat de van nature bedeesde frontman zich in zijn eigen bubbel leek op te houden, hielp niet bepaald om de twijfelaars te ove...