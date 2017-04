The Jesus and Mary Chain in de AB: Bezadigde woede, verpakt in catchy fuzzpop

Stel dat The Beatles in 1990 plots een come-back zouden hebben gemaakt. Onwaarschijnlijk? Zeker, maar de terugkeer van The Jesus and Mary Chain was van dezelfde orde. Met 'Damage and Joy' bracht de groep onlangs voor het eerst in negentien jaar weer een cd uit en ook live stond ze, getuige haar show in de AB, nog altijd trots overeind.