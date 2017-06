Suzanne Vega in de AB: Een feest van nuance en verfijning

Suzanne Vega is vandaag niet langer de folkpopsensatie die halverwege de eighties de ethergolven domineerde. Maar tijdens de openingsavond van haar nieuwe Europese tournee in Brussel bewees de New Yorkse zangeres dat ze ook op haar 57ste werk van hoog niveau blijft afleveren.