Strand of Oaks in ABBox: Van alle remmingen bevrijd

Strand of Oaks, de band van Tim Showater, heeft haast een decennium aangemodderd, maar sinds het drie jaar oude 'HEAL' beschikt hij plots over een publiek. Met zijn nieuwe plaat 'Hard Love' onder de arm, kwam de 34-jarige zanger-gitarist in de AB bewijzen dat gitaarrock springlevend is.