Steve Winwood op het Cactusfestival: Een pionier in de tweedehandswinkel

Met Steve Winwood had Cactus voor zijn tweede festivaldag een levende legende weten te strikken. De 69-jarige artiest had tijdens zijn lange carrière al massa's klassiekers geschreven en ademde rockgeschiedenis van de eerste tot de laatste noot. Hij kwam dan ook op de proppen met een set die ver terug ging in de tijd.