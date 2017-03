St. Grandson in de AB: Nog geen sa(i)nt in eigen land

We ontvingen van Benjamin Decloedt aka St. Grandson ooit een sms, een beleefd maar beslist ingesproken boodschap én een bericht op Facebook. Om ons te laten waten dat 'het St. Grandson was, niét Saint Grandson. Om maar te zeggen: Decloedt is een pietje precies. Alles moet kloppen. En dus had hij voor een al maanden uitverkochte AB Club een puikje aan muzikanten meegebracht. Maar zou dat volstaan voor een beklijvend concert?