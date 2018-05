Snow Patrol bungelt in de Kruitfabriek tussen emotie en euforie

Sneeuw ruimen bij tropische temperaturen: het leek ons niet zo'n goed idee. Maar de gelukzakken en bofkonten die een uitnodiging in de bus kregen voor de unieke come-backshow van Snow Patrol in de Vilvoordse Kruitfabriek, dachten er duidelijk anders over.