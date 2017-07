Richard Ashcroft op het Cactusfestival: De truc met de elastiek

Het was al een poosje geleden sinds Richard Ashcroft voor het laatst op een Belgisch podium werd gesignaleerd. Maar de goede lieden van Cactus brachten daar verandering in. De voormalige zanger van The Verve mocht tijdens de eerste festivaldag dus aantreden bij het Brugse Minnewater.