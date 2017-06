Perfume Genius in de ABClub: De schaamte voorbij

Zeven jaar geleden was Perfume Genius nog een bedeesde solo-artiest, wiens songs gedrenkt waren in wanhoop en tristesse. Vandaag is het een band die muzikaal experiment koppelt aan rebelse excentriciteit. In de AB bewees Mike Hadreas nu dat hij zich ook comfortabel voelt buiten zijn comfortzone.