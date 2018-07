Pearl Jam op Rock Werchter? Dat was surfen op een tsunami

'Er is nog steeds geen gebrek aan dingen die ons inspireren of kwaad maken', vertelde bassist Jeff Ament onlangs in een interview, waarin hij de elfde langspeler van Pearl Jam aankondigde. Het is nog niet duidelijk wanneer die precies in de rekken zal liggen, wél staat vast dat het politieke klimaat in de VS en de strapatsen van de 'Orange Man' in de songs prominent aan bod zullen komen.

...