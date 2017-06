Paul Weller in de AB: vader kan het nog

Zijn grijze haardos geeft aan dat hij niet over de eeuwige jeugd beschikt. Maar voor een artiest die kan terugblikken op een carrière die al vier decennia omspant, blijkt Paul Weller nog altijd over een imposante dosis passie en vitaliteit te beschikken. In de AB laaide het heilige vuur weer hoog op.