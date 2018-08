Patti Smith toonde in de AB dat ze nog altijd stevig in het zadel zit

Frank Vander linden heeft soms last van Patti Blues, maar hij is duidelijk niet de enige. Patti Smith speelt deze week drie keer in een uitverkochte AB en op haar 71ste windt de hogepriesteres van de punk het publiek nog steeds moeiteloos om haar vinger.