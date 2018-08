Nile Rodgers is nog altijd 'the greatest dancer', bewees hij met Chic in de AB

Wie aan een zorgeloze avond toe was en even een beentje uit wilde slaan was bij Nile Rodgers aan het goede adres. Samen met Chic bouwde hij in de AB een nostalgisch discofeestje. Daarbij strooide hij zo gul met hits dat hij zowel jong als oud aan het zingen en dansen kreeg.