Millionaire in de Botanique: spaar Tim Vanhamel van een vermogensbelasting!

Eigenlijk gingen we ervan uit dat Millionaire zijn fortuin definitief had verspeeld. Maar zie, twaalf jaar na Paradisiac blaast Tim Vanhamel zijn oude band nieuw leven in met het verrassende Sciencing. En zoals bleek in Brussel is er ook live nog steeds sprake van een vernietigende splinterbom.