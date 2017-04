Meuris in de ABClub: Weg met de angsthazerij!

Stijn Meuris is kwaad. En dat zult u geweten hebben. Op zijn nieuwe cd 'Vigilant' doet hij er alles aan om zijn publiek een geweten te schoppen. Toch was het, tijdens zijn twee uur durende set in de AB, lang niet ál kommer en kwel. Op het menu stond namelijk ook heel wat lekkers uit de keuken van Noordkaap en Monza.