Little Steven & The Disciples of Soul in De Roma: Vuurwerk en speelplezier

Misschien kent u hem als de man-met-de bandana uit de E Street Band of als acteur in tv-reeksen als The Sopranos of Lilyhammer. Maar 'Miami' Steve Van Zandt heeft nog veel meer pijlen op zijn boog. Zo zette hij, als Little Steven, met zijn band The Disciples of Soul De Roma grondig op zijn kop.