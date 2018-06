Lenny Kravitz klauwt, bijt en vindt zichzelf terug in het Sportpaleis

Zijn nieuwe plaat wordt pas tegen 7 september in de winkels verwacht, maar dat belet Lenny Kravitz niet om nu al met zijn Raise Vibration Tour door Europa te trekken. In een nokvol Sportpaleis bewees de man dat hij, op zijn 54ste, nog niets van zijn coole uitstraling is verloren.