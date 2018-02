Lee Fields & The Expressions in de Botanique: smachten en smeken om verlossing

'Are You happy tonight?' Lee Fields was er blijkbaar niet gerust op. De 67-jarige soulveteraan zou dan ook niet rusten voor hij íedere aanwezige bij zijn feestje had betrokken. In een uitverkochte Botanique bewees hij alvast dat klassieke rhythm & blues van alle tijden is.