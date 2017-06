Julie Byrne in de ABClub: Een oude ziel in een jong lichaam

'I got a complicated soul' zingt Julie Byrne op haar jongste plaat 'Not Even Happiness'. Het is een vaststelling die ze in de negen songs op haar cd nog eens overvloedig illustreert. In de ABClub wist de folkzangeres uit Upstate New York met haar introspectieve fluisterliedjes moeiteloos te charmeren.