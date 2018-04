James Holden & The Animal Spirits in de AB: een psychedelische trip zonder kompas

Tijdens BRDCST, het voorjaarsfestival van de AB, ligt de nadruk op muzikale vernieuwers die geen grenzen respecteren en James Holden voelde zich in die context als een vis in het water. Met The Animal Spirits zette hij de stap van DJ en producer naar bevlogen bandleider.