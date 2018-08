Glitteroutfits, gekke dansjes en een ode aan Aretha: dit was Arcade Fire op Pukkelpop

'Ik wil even zeggen dat Aretha Franklin de grootste was, en dat al de rest slechts een schaduw van haar is', dixit Arcade Fire-opperhoofd Win Butler, die een streepje I Say a Little Prayer in - toepasselijk, ja - Afterlife verstopte, en het publiek de ooh-ooh-ooh-ooh's van Wake Up a capella voor haar rekening liet nemen - 'Eén keer nog, voor Aretha!' De Queen of Soul wordt gemist, zo bleek ook donderdag op Pukkelpop.

